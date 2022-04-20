港人移民難／名填詞人潘源良移台 友人曾任職中資媒體被卡

名填詞人潘源良移台 友人曾任職中資媒體被卡

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圖為台灣香港協會啟動「搭台」撐港小店自立計畫，香港作詞人潘源良（右）、台灣香港協會理事長桑普（左2）及參與店家代表等出席，邀請支持者固定小額贊助串聯台港互助共好。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳沛冰台北20日電）近年不少香港專業人士透過技術移民來台，著名填詞人潘源良是其中一人，去年取得身分證。但有香港剪接師被指曾任職屬於中資機構的電視台，申請移民一直卡住，最終自動放棄。

港澳專業人士申請技術移民來台，需要符合一定條件，例如在特殊領域有成就或具有專業技能等。移民署資料顯示，去年有1萬1173名香港人獲得台灣居留許可，創下歷史新高；但當中有多少港人透過技術移民來台，則未有披露。

● 浪子詞人憂港文化發展空間收窄 決定移台

2019年反修例運動是很多香港人的轉捩點。著名填詞人潘源良第一次到台灣是30多年前，之後因工作關係經常台港兩邊走，但始終以香港為家。直至2019年初，他感到香港社會氣氛不對勁，文化發展空間可能逐步收窄，決定轉移陣地，翌年申請憑就業金卡來台，尋找另一片創作天空。

有「浪子詞人」之稱的潘源良，曾寫下「最愛是誰」、「憑著愛」及「誰明浪子心」等膾炙人口的歌詞，獲獎無數，包括2019 CASH音樂成就大獎。他同時是電影編劇、導演及足球評述員，身兼多職。

來台後遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，潘源良與太太一直留在台灣，並與朋友合資在桃園買下7層大屋，他與朋友各住一層，其餘共用空間做多媒體工作坊。

潘源良一直希望跟台灣年輕人合作，分享創作經驗，傳承香港文化，更預留地方給他們留宿。其後他申請技術移民，提交音樂獎項等資歷，經審批後，去年正式取得台灣身分證，落戶台灣。

● 曾任職亞洲電視被指屬中資 港剪接師移民申請被卡

不過，潘源良一名友人在香港任職剪接師，最初也是申請就業金卡到台灣，打算落地生根，以專業人士身分申請技術移民，但有關部門指他多年前曾任職的亞洲電視台是中資機構，經過聯審後，仍不時要補件。

由於申請技術移民，這名剪接師的就業金卡被收回，雖然有台灣影視製作公司願意聘請他，卻也無法與對方簽約。他等了最少半年，審批仍沒有結果，最終要主動放棄移民申請，才可以繼續持就業金卡留台工作。

● 港護士質疑因曾於香港醫管局工作 定居申請半年沒下文

同樣以技術移民來台灣的Cherry（化名），在台灣居留1年後，去年10月申請定居，今年3月政府部門開會審批她的申請後沒有結果，官員說要再多開會審查，但未安排開會時間。

Cherry向中央社說，她在香港出生，除了因為自己2000年至2010年在香港醫院管理局任職護士，想不到有其他原因令定居申請被卡住。醫管局是香港政府撥款營運的公營機構。

過去一年，Cherry學國語、做志工，準備做一個道地台灣人，但現在一切希望似已幻滅，「台灣政府像在拖延申請，令你抵受不了無了期等待後，自動放棄。官員沒有要求我補件，又沒有說我的申請有什麼問題」。

她說，其實很多香港人願意配合政府審查，但是申請石沉大海，想配合也無辦法。沒有盡頭的等待也容易產生猜疑、謠言及對政府的怨言，傷害了台港之間的感情。

Cherry說，原先與丈夫計劃先由她到台灣，獲批定居後申請丈夫依親移民來台，「已1年多沒有見丈夫，非常掛念他」。如果半年後定居申請仍不獲批，她會回香港，之後可能與丈夫移民英國。

除了專業移民外，近年來台讀書的香港學生人數也增多。根據教育部資料，110學年度大專校院有9011名在學的香港學生，較109年增幅約15%。

● 文化大學港人畢業生 憂難找工作影響留台

來自香港的陳維聰在2017年入讀中國文化大學。他說，2014年香港經歷雨傘運動，政治環境惡劣，於是到台灣升學，其後更當上學生會長，除了捍衛同學權益，為學生自治打拚，也不忘將香港議題帶進校園討論。

根據現行規定，港澳僑生畢業後，若申請在台灣定居，需符合多項條件，包括連續居住滿5年、最近1年平均每月收入超過基本工資2倍等。111年元旦起，基本工資月薪調整為2萬5250元，也就是申請者每月收入最少要5萬500元。

修畢學士後，陳維聰正報考研究所，希望畢業後可以繼續留在台灣。他直言，很多港生都擔心現在的經濟環境難找工作，更遑論是月薪5萬元，但既然自己選擇留台，必須盡力一試。（編輯：李雅雯）1110420