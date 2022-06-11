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林鄭月娥：從未就推動修訂逃犯條例感到遺憾

2022/6/11 15:56
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（中央社台北11日電）2019年香港政府推動修訂逃犯條例引發歷來最大的政治風波，逾萬人被捕。即將卸任的香港行政長官林鄭月娥今天表示，從來沒有就推動修訂逃犯條例感到遺憾，也不認為政府有錯失。

2019年香港政府推動修訂逃犯條例，爆發史無前例的「反送中」抗爭運動，林鄭月娥堅拒撤回條例修訂，只表示暫緩修訂。

這場政治風波造成逾萬人被捕、逾千人被檢控，不少年輕人入獄。

林鄭月娥11日接受香港電台訪問時表示，至今仍然認為有必要修例，因為是履行國際責任，避免令香港成為逃犯天堂，她從來沒有就修例感到遺憾或認為政府有錯失。

她說，當年曾就事件致歉是因政府的解說及溝通工作做得不好，主事的官員沒有認真解釋，尤其涉及法律性的文件，到後期已太遲，因對方的文宣工作已排山倒海推出。

她又說，一場修例風波也反映出「表面和諧是無意思」，最終由北京中央明確指導，果斷訂立香港國安法和完善選舉制度，日後出現大規模動亂的機會應該大大減少。

林鄭月娥提到，去年3月已向北京中央表達不連任的意願，沒有一早公開是要避免「人走茶涼」，所以在特首選舉提名期開始後才公布決定。如果有留意她的工作及說話，已知道她已一早鋪排離任。

前香港行政長官董建華及梁振英離任後，都擔任全國政協副主席，被問到卸任後的去向，林鄭月娥表示，沒有個人野心擔任政協副主席，也一定不會成立智庫，因為等於干預或影響當屆特區政府的工作。

她說，卸任後會在香港居住，無計劃置業，部分時間會在中國大陸或外地。

香港主權移交以來至今共有4位特首，包括董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥，根據香港民意研究所近日公布的調查結果，各人任內民意平均分數以林鄭月娥最低。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110611

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