林鄭月娥：任內交出無愧自己的成績單

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（中央社記者張謙香港9日電）即將卸任的香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，她在5年任期內，已「交出一張無愧於自己的成績表」。

林鄭月娥上午在立法會出席任內最後一次答問會，她總結5年任期時說，過去5年是香港回歸以來最嚴峻的局面，挑戰前所未有，風高浪急，但她憑藉強烈的歷史使命感和時代責任感，勇往直前，無畏無懼。

她說，儘管社會對其工作評價不一，但她可以大膽講一句，「我已交出一張無愧於自己的成績表，亦都為我42年的公務生涯劃上了一個完美的句號」。

在答問會上，她祝願香港政通人和，香港市民攜手再上新征程，開創「一國兩制」更輝煌的未來。

香港主權移交至今共有4位特首，先後是董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥，根據香港民意研究所近日公布的調查結果，各人任內的民意平均分數依次是51.9、58.1、43.6和39.1。

換言之，林鄭月娥是4人中分數最低的一位。

2017年初，林鄭月娥以政務司司長身分宣布參選特首，接替以「家庭理由」而棄選連任的梁振英；此前林鄭月娥擔任官員以來，由於作風強硬，獲得「好打得」的形象。

當時香港剛經歷「占中」運動，社會撕裂，梁振英成為泛民主派攻擊的對象，在立法會以各種方式抵制政府撥款議案，成為梁振英施政的重大障礙。

在這種氛圍下，林鄭月娥以「好打得」的形象臨危受命，取代梁振英出任特首。她當選後曾說，將會致力修補社會的撕裂。

但她上任後，更大的風浪卻在後頭。

2019年初，港人陳同佳向警方承認在台灣殺害了同行港人女友，港府為了把他送台受查，提出修訂逃犯條例，但港人對此深感憂慮，憂心未來被遣送中國大陸的可能性。

同年中，泛民陣營以「反送中」之名發起連串示威活動，後來演變成大規模衝突，持續超過半年，期間林鄭月娥成為泛民攻擊目標，「反送中」早期提出的5大訴求之一，就是要求她下台。

2019年12月中，林鄭月娥到北京述職時，仍獲得中國國家主席習近平的讚揚和肯定。

習近平當時說，即將過去的一年，是香港回歸以來局面最為嚴峻複雜的一年，但林鄭月娥在面對各種困難和壓力之下，堅守「一國兩制」原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。

去年底，當林鄭月娥再次到北京述職時，習近平同樣表示，北京中央充分肯定林鄭月娥和特區政府過去一年的工作。

今年1月初，香港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情，且是近兩年來最嚴重的一次，這一波疫情目前已導致超過120萬人確診及逾9000人死亡。

這一波疫情來龔，林鄭月娥成為眾矢之的，民望跌至谷底，反對她連任的聲音陸續浮現。

4月4日，林鄭月娥宣布棄選連任。一些分析認為，也許直到去年底，她還是有參選連任的機會，但第5波疫情令其民望下跌，北京方面若支持她連任，恐會大大逆民意。

香港主權移交25年來，首任特首董建華在第二任中途請辭，空缺由曾蔭權補上，其後曾蔭權參加補選，續任5年，後來的梁振英和林鄭月娥各只出任一屆，至今沒有一人可以順利完成兩屆共10年任期。

候任特首李家超由於年紀稍大，外界因此推測他只有一次任期，也就是工作5年，但事實是否如此，有待驗證。（編輯：周慧盈）1110609