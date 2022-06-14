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香港疫情升溫 林鄭月娥：大部分患者病症輕微

2022/6/14 11:15
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（中央社記者張謙香港14日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，本地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情值得關注，但目前住院病患絕大部分病症輕微；她並重申，本屆政府任內不會大幅放寬社交距離措施。

她上午出席任內最後一次行政會議前對媒體說，近日疫情值得關注，單日確診數字由半個月前的200至300宗，增至本週的700至800宗。

但她說，目前住院的病患中，絕大部分病症輕微，令人安心。

她並說，本屆政府不會大幅放寬社交距離措施，目前實施的防疫限制將於29日到期，之後是否延長，由下屆政府考慮。

林鄭月娥的任期到本月底，候任特首李家超將於7月1日履新。

香港自1月起爆發第五波疫情，到了3月中，單日確診數一度突破5萬宗，其後趨緩，半個月前減至每天200或300宗，但近日回升到700或800宗。

隨著疫情趨緩，當局月前分階段放寬社交距離，包括容許餐廳晚上供應內用、經營至深夜，以及每桌人數上限提升至8人等。

此外，當局也放寬酒吧晚上營業，但港島中環蘭桂坊一些酒吧近期出現傳播鏈，導致染疫人數上升。（編輯：周慧盈）1110614

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