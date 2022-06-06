港候任特首李家超：未來5年是由治及興關鍵年

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（中央社記者張謙香港6日電）即將上任的香港候任行政長官（特首）李家超今天在報章撰文，強調未來5年是香港由治及興的關鍵5年。

李家超在文匯報發表文章，回顧自己在政府部門的經歷，發表對香港未來發展的期待，同時批評泛民主派過去發起了連串抗拒「一國」的行動。

他說，過去在保安局任職的9年間，香港社會出現了一連串抗拒「一國」的行動，包括反國民教育、「占領中環」違法行動、旺角暴動、反對西九龍高鐵站「一地兩檢」，以及2019年的修例風波。

他聲稱，「這些行動借抗爭或示威之名，阻撓特區政府施政，排斥內地，以『兩制』抗拒『一國』，期間破壞社會的程度及規模不斷升級，加上外部勢力推波助瀾，令香港陷入崩潰……社會被『攬炒』（粵語，指玉石俱焚、同歸於盡）」。

他表示，為對付香港當時的亂象，北京中央先後頒布實施香港國安法，以及完善香港選舉制度，以落實「愛國者治港」，令香港社會回復安定，由亂到治，重回「一國兩制」的正確軌道。

他說，過去3年，香港克服了重重困難，取得來之不易的安定局面，建立了「愛國者治港」的管治力量；未來5年是新選舉制度獲得實踐的5年，是香港由治及興的關鍵5年。

李家超預定於7月1日上任，成為香港第6屆特首，任期5年。（編輯：李雅雯）1110606