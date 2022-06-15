林鄭月娥拒向港人道歉 只為丈夫及兒子犧牲致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）香港行政長官林鄭月娥任內推動修訂逃犯條例，引發「反送中」抗爭運動，她接受彭博訪問時拒絕向香港人道歉，表示只會向丈夫及兒子道歉，並指不會尋求美國解除對她的制裁。

2019年香港政府推動修訂逃犯條例，爆發史無前例的「反送中」抗爭運動，迄今造成逾萬人被捕、逾千人被檢控，不少年輕人入獄。

彭博14日刊登林鄭月娥的訪問。即將卸任的林鄭月娥被問到會否就任內任何事情向港人道歉時，表示「不會」，並表示想向丈夫及兒子道歉，因為他們為支持她服務香港及將香港建設成中國的一部分而犧牲。

林鄭月娥先前因實施「港區國安法」而被美國制裁，也承認自己改用現金支付薪酬。她在訪問中表示，現時仍然以現金支付薪酬，將來會以同樣方式領取退休金。

她更說，不會尋求美國解除對她的制裁，她不常到美國，也沒有資產在美國，「我希望有一天美國會知道他們做錯了，會糾正他們的錯誤」。

林鄭月娥又罕見地承認港府在抗疫做得不足，表示一開始應採取更進取的手段保護老人，尤其是在安養院居住的老人，可能可以減少死亡人數。

香港跟隨中國採取「動態清零」策略，至今未完全開放邊境，嚇走不少外資及原來在香港工作的外藉人士。

林鄭月娥承認，要入境者在檢疫酒店隔離7天會削弱香港作為國際金融中心的地位，但要達到對中國大陸及海外開放兩個目標下，不太可能將酒店隔離改為居家隔離。

她堅稱香港仍然有吸引力，也沒有因政策導致人口大量流失。她兩個兒子都不在香港居住，與香港的吸引力無關。

被問到俄羅斯因入侵烏克蘭遭剔出美元系統，港元與美元掛勾的安排是否需要重新思考，林鄭月娥表示，沒有理由要改變聯匯制度。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110615