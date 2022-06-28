林鄭月娥：希望習近平為香港指明方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港28日電）再過兩天就要卸任的香港行政長官林鄭月娥今天表示，希望中國國家主席習近平屆時出席香港主權轉移25週年活動時所發表的講話，為香港「指明方向」，助港「再上新征程」。

林鄭月娥在社交媒體臉書發表感言，表示自己在添馬政府總部的行政長官辦公室和禮賓府工作了5年，「這裏的同事一直支持着我緊湊的工作節奏，……離別在即，大家都感覺有點不捨」。

她說，天下無不散之筵席，同樣運作了5年，她的臉書帳號也將於30日結束，這是她最後一則貼文。

林鄭月娥提到，在香港回歸25週年的重大日子，習近平將出席慶祝大會暨特區第6屆政府就職典禮，彰顯北京中央對特區的重視和關懷。

她說，習近平5年前在港發表的重要講話，是她面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港「由亂轉治」，重回「一國兩制」正確軌道，「我們期待習主席在慶祝香港回歸祖國25週年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程」。（編輯：邱國強）1110628