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港特首上任百日 分析：網路留言負評多

2022/10/10 11:51
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（中央社記者張謙香港10日電）香港行政長官（特首）李家超上任至今已有百日，據媒體分析，市民的網上留言對其評價負面居多，但文章則以正面占多數。

明報今天報導，該報與慧科訊業及黃潔慧策略溝通工作室合作，以大數據分析今年7至9月李家超和特區政府的網上輿情，以及施政報告的網上輿論。

在這次合作中，慧科負責提供數據和初步整理，再由報章深入分析4萬1389篇提及李家超的貼文和文章，以及23萬1351則留言。

結果發現，在全部留言中，逾七成共16萬8801條屬於負面（占73%），4萬9458條為正面（占21%），其餘1萬3092則屬中性。

同時，涉及李家超的貼文有4.1萬篇左右，屬正面的有56%。

報導引述中文大學新聞與傳播學院教授李立峯說，網路輿情以負面為主，這屬於正常現象，因為通常持強烈意見的市民才會主動留言。

慧科訊業時事分析顧問黃潔慧則說，數字反映出社會仍有不滿，但李家超的負評比例已低於前特首林鄭月娥，留言內容也反映出市民的不滿程度有所減少。（編輯：吳柏緯）1111010

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