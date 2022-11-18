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港媒：傳林鄭月娥可能出任中國人大常委

2022/11/18 12:32（11/18 13:35 更新）
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香港前行政長官林鄭月娥卸任後，動向仍受關注。（中央社檔案照片）
香港前行政長官林鄭月娥卸任後，動向仍受關注。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港18日電）香港前行政長官（特首）林鄭月娥卸任後，動向仍受關注，據報導，她未來有可能出任中國全國人民代表大會常委。

綜合本地媒體的報導，港區人大代表換屆選舉將於下月舉行，外傳現任人大常委譚耀宗不再競逐連任，但譚耀宗昨天拒絕評論有關傳聞。

港區人大代表即中國全國人大的香港代表，現屆有36人（有在位者已逝世），其中譚耀宗擔任常委。

中國人大港區常委一向由德高望重的人出任，就人大事務或北京中央對港的想法公開發聲，上屆人大的港區常委是前立法會主席范徐麗泰，其後由譚耀宗接任。

儘管港區人大代表並非由普選產生，但其角色仍受重視，尤其是「反送中」運動之後，北京方面更加介入香港事務，過程中少不了港區人大代表的角色。

香港回歸以來前後有4位特首，其中的董建華和梁振英獲委任為中國全國政協副主席，屬「副國家級」領導人，另一位前特首曾蔭權則未獲任何安排，但相信與他捲入官司有關。

按照北京中央對前特首卸任後的安排，林鄭月娥也很有可能擔任全國政協副主席或港區人大代表，而以她在港地位更高於范徐麗泰和譚耀宗來看，出任全國人大常委絕無問題，只是層級低於全國政協副主席，她是否願意，有待公布。

此外，與全國政協不同的是，港區人大代表要經過小範圍選舉產生。

按照中國全國人大的規定，香港先要組成全國人大代表選舉會議成員，再由這些成員選出人大代表。根據本地媒體的報導，選舉會議成員已經產生，約有1400人。

選舉會議成員預定下月選出港區人大代表，根據規定，年滿18歲的香港居民中的中國公民可以報名參選，包括選舉會議成員本身，但都要獲得一定數量的選舉會議成員聯署提名。

因此，如果林鄭月娥要出任港區人大的話，恐怕也要爭取這些選舉會議成員支持。（編輯：曹宇帆）1111118

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