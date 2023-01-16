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港媒：林鄭月娥不在全國政協委員名單

2023/1/16 14:00
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（中央社記者張謙香港16日電）據報導，香港前行政長官（特首）林鄭月娥不在下屆中國全國政協委員名單之中，這意味著她不會像前特首董建華和梁振英一樣出任相關職位。

星島日報今天在報導中指出，全國政協常委會昨天起一連3天開會，審議新一屆全國政協委員名單，林鄭月娥不在新一屆委員名單中，這意味著她無緣擔任全國政協副主席，晉身中國國家領導人之列。

香港前3任特首中，董建華和梁振英卸任後都擔任全國政協副主席，只有曾蔭權沒有擔任，而外界相信這與他卸任後捲入官司有關。

林鄭月娥年前卸任後，外界普遍預期她會出任全國政協副主席。

不過，上述報導指出，除了曾蔭權外，澳門前特首崔世安卸任後也沒有擔任全國政協副主席，因此，卸任特首未必擔任此職。

林鄭月娥卸任特首後曾向大陸媒體表示，退休後她「不需要新的崗位」，但希望有機會在大陸重點大學宣講「一國兩制」。

另據報導，現年85歲的董建華預料也將卸下全國政協副主席。（編輯：曹宇帆）1120116

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