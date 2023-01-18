港媒：王滬寧掌政協 石泰峰胡春華料任副主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國全國政協常委會昨天通過全國政協委員名單共2172人，港媒報導，中央政治局常委王滬寧3月將接任政協主席，從事大統戰工作；中央統戰部長石泰峰及國務院副總理胡春華料出任副主席。

新華社報導，中國全國政協常委會會議17日在北京閉幕，通過3月4日在北京召開第14屆全國政協第一次會議，以及新一屆全國政協委員名單共2172人。

香港「星島日報」今天報導，排名第4的政治局常委王滬寧名列其中，鐵定3月將接替汪洋擔任全國政協主席，從事大統戰工作。

報導指出，現年67歲的王滬寧是政治學者出身，40歲從上海進京，以幕僚身分從政，在中共最高智囊機構中央政研室，擔任主任長達18年，創下官場紀錄，深獲江澤民、胡錦濤、習近平三代領導人賞識，且分別為此三位國家最高領導人打造綱領性的政治論述，是當代中共理論第一人。

至於副主席部份，報導指出，本屆政協副主席共24人組成，11人為中共黨內人士，3人來自港澳，1人是宗教界，9人為民主黨派和工商聯領袖。由於卸任者超過7成，新一屆政協副主席將大洗牌

其中政治局委員、中央統戰部長石泰峰在新一屆政協委員名單，估將擔任政協第一副主席；至於屬外界關注焦點之一的現任國務院副總理胡春華也在名單，最高人民法院院長周強也上榜，兩人預料將出任全國政協副主席。

至於已任兩屆全國人大副委員長的沈躍躍也在新一屆全國政協委員名單上，她因未入列20屆中央委員，外界估計可能在今年3月轉任政協副主席。

報導分析香港人士出任政協情況，85歲現任全國政協副主席董建華不在名單上，意味將會卸任；另一副主席梁振英仍在名單上，顯示會留任；而前行政長官林鄭月娥不在名單上，意味無緣成為國家領導人。

另外，過往有不少香港演藝界人士晉身省、市級政協行列，但躋身最高級別的全國政協委員則不多，而剛出爐的全國政協委員名單中，著名動作明星甄子丹上榜，他是繼汪明荃、成龍後，香港藝人中的又一個全國政協委員。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120118