從過客到以港為家 英媒體人韋安仕為反送中撰史

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香港外國記者會前主席韋安仕著作「逆天抗命」中文版近日在台灣出版。他接受中央社專訪時說，促使他撰寫本書的一個重要原因，是對抗官方敘事，準確紀錄香港「反送中」抗爭的歷史。（左岸文化提供）中央社記者沈朋達傳真 111年6月8日

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（中央社記者沈朋達台北8日電）香港外國記者會前主席韋安仕曾只是過客，但見證六四後決定以香港為家。韋安仕的新書「逆天抗命」近期在台出版，雖被迫離港，他仍期盼能對抗官方敘事，準確紀錄「反送中」歷史。

在香港長居34年的韋安仕（Stephen Vines）去年出版了他紀錄「反送中」抗爭的專書「逆天抗命」（Defying the Dragon: Hong Kong and the World's Largest Dictatorship），台灣的左岸文化今年出版了中文版。

現居英國的韋安仕近日接受中央社專訪時說，促使他撰寫本書的一個重要原因，是要確保能紀錄香港「起義」（uprising）期間所發生的事，和對社會各層面的影響。

他說，「因為我清楚知道威權政府會努力『歪曲歷史』，以確保他們的論述成為定論」。

韋安仕表示，自己抱著沈重的心情寫下此書，當時仍在香港的他已有預感事態會很糟糕。作為記者，他面臨巨大壓力，而一些朋友和同事更被解僱，甚至入獄。

韋安仕2021年7月因為政治壓力離開香港。此前，他在香港電台長年主持「脈動」（The Pulse）等時事節目，之後「脈動」在港台史無前例的整治中被停播，韋安仕不久後也離開港台。香港蘋果日報多名高層在當年6月被捕，其中英文版執行總編輯盧峯，是韋安仕過去撰寫專欄的編輯。

1987年到香港擔任特派記者的韋安仕，坦言從未想過離港。他在書中說，曾以為自己也只是過客，但目睹1989年港人聲援天安門學運，讓他決定留下來見證歷史，一待就是34年。「本人對中國仍有期盼，對香港則有委身之志」，他在英文版序言中寫道。

韋安仕受訪時說，撰寫本書也是為紀錄港人身分認同這個重要的轉變。他說，香港社會越來越認為自己是中國一個特殊的地方，有自己特殊的歷史、文化和對自由獨特的體驗，這是在中國大陸從未出現過的。

在「逆天抗命」中，韋安仕不僅紀錄「反送中」，也從歷史的視角，探討造就這座城市如今命運的政治和經濟因素。

書中提到，主權移交後，香港促進中國經濟發展的重要性已經下降，但仍是中國重視的金融中心，原因之一是，中共黨國菁英仍利用這座城市將資產轉移到海外。

但韋安仕指出，北京從不理解獨立的司法、自由的資訊流通，和包容歧見的體制，對香港成為國際商業中心有多重要，香港國安法的實施正削弱這一角色。

在談到香港的新聞環境時，韋安仕直言，新聞業已成為這座城市最危險的職業之一，一些勇敢的記者仍堅守崗位，艱苦努力；而一些人像他一樣已經逃離，有些人則已身陷囹圄。

他提到，海外港人正收集香港資訊，並籌組團體相互支持，希望維護香港新聞業的傳統。雖然他們面臨難以直接獲得在地資訊的困難，「但困難並不意味人們該放棄」，他說，「對真實資訊的渴望，不會這麼容易被扼殺」。

談到台灣，韋安仕說，這反駁了華人社會（Chinese society）無法實行民主的謊言，自由民主的社會可用獨裁政權無法採行的方式，促進繁榮。

他說，很希望台灣政府能繼續向逃離香港的港人敞開大門，但也強調香港和中國的變革只能靠自己的人民，外力不能也不該成為變革的手段。

現居英國的韋安仕，也觀察了移居當地的港人社群，指他們的適應能力與合作精神令他印象深刻。他說，居英港人無意忘記自己來自何方，也極力保留對自由香港，以及中共如何摧毀它的記憶。

韋安仕說，和他一樣離開香港的人，仍期盼在獨裁統治結束後回到故鄉。

他說，歷史證明，那些被認為無懈可擊的威權政府，實際上是脆弱的，終將垮台。「等那天來臨，深愛香港卻被迫逃離的人，會欣然歸來。」（編輯：楊昇儒）1110608