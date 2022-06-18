聯合國：習近平執政 求庇護逃離中國人數創新高

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（中央社台北18日電）據聯合國難民署（UNHCR）公布的數據，自中國國家主席習近平主政以來，申請政治庇護逃離中國的公民人數屢創新高，凸顯習近平當家，中共對公民的壓迫與日俱增。

即使異議人士尋求庇護逃離中國，自由亞洲電台（RFA）17日報導，他們還是有可能被北京當局給弄回中國，使他們無法完全免於恐懼。

聯合國難民署近日發布的最新數據，2021年將近12萬中國人在海外尋求政治庇護，比2020年增加近一成，2020年也比2019年增加3.7%，顯示出走潮的趨勢沒有因全球疫情而遲滯。

關注中國人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）研究專員陳靖捷告訴RFA，2020和2021年中國算是鎖國，尋求庇護者很難出國，但數據卻創新高，甚至自2019年起連3年，尋求庇護者的人數都在攀升。

保護衛士還發現，習近平2012年掌權後，中國尋求政治庇護者持續增加，遠超出胡錦濤執政時期。以2021年為例，這一年在海外尋求政治庇護的中國人，已相當於胡錦濤執政最後8年的總和。

總計自2012年習近平主政後，9年間超過73萬中國人在海外尋求政治庇護。

RFA報導說，值得留意的是，這個數字並未包括香港，而且只限於已經向各國移民局提出政治庇護者，也未包括以投資房地產換取「黃金護照」，或者持學生及工作簽證移民海外的中國人。

至於中國尋求庇護者偏好落腳的國家，以2021年的數據而論，仍以美國最多，估計將近9萬人，其次是澳洲，歐洲國家中則以英國最多。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110618