防六四集會 港府連續兩年關閉維園

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北京「六四事件」33週年前夕，香港康文署3日宣布暫時關閉維多利亞公園至5日凌晨。圖為去年遭警方封鎖的維園。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港3日電）北京「六四事件」33週年前夕，香港康文署今天宣布暫時關閉維多利亞公園至5日凌晨。這已是當局連續兩年圍封這個以往都會舉辦六四燭光晚會的象徵地點。

負責管理維園的康樂及文化事務署今天表示，警方留意到有人透過不同途徑煽動其他人於4日在維園一帶非法集結，因此決定今晚11時起關閉維園部分範圍，直至5日凌晨。

署方表示，此舉是要防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會，影響公共安全及公共秩序，並且避免因群眾聚集而引發COVID-19傳播。

香港市民支援愛國民主運動聯合會過去每年都會在維園舉辦「六四」燭光晚會，但前年起當局以疫情為由不批准支聯會申辦，去年更圍封維園，以防有人在內非法集會。支聯會在港區國安法的壓力下，已於去年9月宣告解散。

截至目前，香港沒有任何團體表示要舉辦六四紀念活動；天主教香港教區也已宣布今年不舉行追思六四彌撒，因為擔心觸法。（編輯：楊昇儒）1110603

圖為2019年6月4日香港支聯會在維多利亞公園舉行「六四」30週年燭光晚會，大會進行前還有一個小時，就已有大批民眾進場，人數幾可坐滿4個足球場。（中央社檔案照片）

圖為2017年香港支聯會在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會，大會在會埸豎起「民主烈士、永垂不朽」紀念碑，讓民眾獻花悼念。（中央社檔案照片）

圖為香港支聯會2014年6月4日在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會，大會提出「平反六四．戰鬥到底」口號。（中央社檔案照片）