六四藝術展台北開幕 恥辱柱雕塑家盼遍地開花

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丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt） 作品「恥辱柱」（國殤之柱）的3D列印重建版，將於4日的「六四」晚會上揭幕。圖為「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」上的縮小版。中央社記者沈朋達攝 111年6月1日

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（中央社記者沈朋達台北1日電）公民團體今天舉辦六四事件33週年藝術展，展出「恥辱柱」作者高志活、中國異議藝術家巴丟草和香港藝術家黃國才等人的作品。高志活盼藉3D列印，讓恥辱柱在全球遍地開花。

「六四」33週年將屆，華人民主書院協會等人權團體1日在中正紀念堂中央通廊舉辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」開幕式。

華人民主書院協會理事長曾建元說，本次展覽邀請不同國家、不同形式的藝術家參與，表達對創作自由的支持。

他說，受香港國安法影響，台灣今年只能孤獨地在華人社會中舉辦「六四」晚會，因此希望透過一系列紀念活動，讓香港的精神，和嚮往自由的靈魂一同來到台灣。

本次晚會將揭幕以3D列印重建的丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt） 作品「恥辱柱」（國殤之柱）。這座原置於香港大學校園的7公尺高雕塑，去年底被港大校方移除。

高志活今天在會中透過視訊表示，「恥辱柱」遭拆除後，仍被藏於香港，他曾聯繫多家貨運公司希望將作品運出，但廠商卻都擔心觸犯國安法，不敢接單。

他說，自己已將「恥辱柱」的3D列印檔案版權公開，希望藉此能讓它在包括香港和中國的全球各地「遍地開花」。

高志活強調，藝術家在威權大國前看似渺小，但若團結起來，仍能展現大力量。

香港藝術家黃國才也在現場展出自己2019年在香港參加「反送中」遊行的行為藝術裝扮，以及作品「進擊的共人」。他去年為尋找100%的藝術表達自由，決定自我流亡。

黃國才說，藝術就像個時空膠囊，能保存當下的時代氛圍，留存歷史。「六四」時，即便學生創作的民主女神像在天安門上立足時間不久，但透過傳媒和各種藝術品的紀錄，卻永存世人記憶，並啟發了「反送中」等抗爭。

策展人雪克也介紹了中國海外異議藝術家巴丟草的作品「醬油彈」。她說，巴丟草以亞洲文化符號醬油的瓶罐製作汽油彈，並塞上了象徵「五大訴求」的工作手套，傳達對香港的支持。

另外，藝術家林子寧也在現場表演行為藝術「我是台灣人」，在她講述歷史提到「台灣」兩字時，會遭觀眾阻止，同時自己刺破身上的血袋，以傳達被「禁語」的痛苦。

本次展覽時間為6月1日至12日，室內展場中央通廊展出藝術家作品，室外展場民主大道上則展出重建的「恥辱柱」，和模擬中國「指定居所監視居住」的密室逃脫體驗。（編輯：楊昇儒）1110601

「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」中，展出中國海外異議藝術家巴丟草的作品「醬油彈」。他以亞洲文化符號醬油的瓶罐製作汽油彈，並塞上了象徵「五大訴求」的工作手套，傳達對香港的支持。中央社記者沈朋達攝 111年6月1日

「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」中，展出以中國海外異議藝術家巴丟草作品「招魂」為原型的「聯共制台獨」，其中，中國國家主席習近平的形象，被換成前總統蔣中正。中央社記者沈朋達攝 111年6月1日