習近平抵港後會晤官員 視察科學園

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（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平和夫人彭麗媛今天抵港後，各有行程，習近平會晤了行政長官林鄭月娥及其他特區政府官員，隨後前往大埔科學園視察；彭麗媛則到訪戲曲中心。

習近平下午抵港在高鐵西九龍站發表簡短講話後，前往會議展覽中心會見林鄭月娥，並在後者陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，包括終審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守（方）議員，以及現任特區政府主要官員和全體常任秘書長。

習近平也會見了100多名香港各界人士及紀律部隊（警隊等執法部門）代表並合照留念。

隨後，習近平前往科學園，視察香港的創科發展。

彭麗媛抵港後，單獨到訪位於西九文化區的戲曲中心。

據公布，彭麗媛在戲曲中心茶館劇場欣賞了粵劇，又在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和演員與樂團成員交談。

港府公布，習近平伉儷將會出席林鄭月娥及丈夫林兆波在禮賓府所設晚宴。

本地媒體早前報導，習近平伉儷不會在港過夜，而是晚些搭乘高鐵回大陸，明早再來港出席在會展中心舉行的慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆特區政府就職典禮。（編輯：楊昇儒）1110630