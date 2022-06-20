中共將集會 北戴河禁止特斯拉駛入2個月

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（中央社台北20日電）路透社報導，河北省北戴河區交警官員透露，北戴河全區7月1日起將禁止特斯拉電動車駛入2個月。中共現任及離任領導人每年夏天依例會前往北戴河避暑集會，禁止特斯拉駛入或與此有關。

中共總書記習近平6月8日前往四川成都視察期間，當地交通警察曾禁止特斯拉車輛駛入管制路段，引起外界側目。

根據報導，透露這一訊息的河北省秦皇島市北戴河區交警大隊官員僅表示，禁止特斯拉駛入北戴河「涉及國家事務」，並未說明詳細原因。但他說，很快就會有相關公告。

路透社已針對這一消息要求特斯拉置評，但特斯拉方面目前尚未回應。

由於特斯拉車輛配備的自動定位、車外攝影及網路服務等智慧功能，先前即被中國相關單位認為擁有國安等相關顧慮，中國政府先前下令禁止軍方及重要國企人員購買特斯拉，部分辦公地點更禁止特斯拉駛入，以免重要資訊遭到車上的智慧型系統蒐集，導致國安隱患。

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依慣例，中共現任及離任領導人每年7月下半月至8月上旬，會前往北戴河海濱別墅區以「休養」為名避暑渡假，有時也邀請中國國內部分專家一同前往，並有形式、規模、對象不拘的會面以交換意見，有時進而可能形成決策，被俗稱「北戴河會議」。

由於中共可望於今年10至11月間舉行20大，除將決定新一任領導班子，更將是習近平有可能打破文革後慣例，連任第3任總書記的重要會議，使今年的「北戴河會議」更被外界賦予諸多想像。（編輯：邱國強）110620