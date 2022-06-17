兩岸關係鑲嵌於2大局 學者：最好也最壞的年代

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（中央社記者沈朋達台北17日電）學者王信賢說，習近平時代的兩岸關係鑲嵌在「兩個百年」和「美中競爭」的內外兩個大局中，中共對台政策也更主動細緻；台灣的國際能見度雖提高，卻也承擔更高的戰略風險。

國立政治大學東亞研究所今天主辦「中共『20大』與習近平執政10週年政策分析」研討會，東亞所所長王信賢在會中分析習近平時代的對台政策。

王信賢表示，兩岸關係目前鑲嵌在「兩個百年」、「中國夢」的中國國內大局，以及美中戰略競爭的國際大局中。在此格局下，台灣不再是中國大陸看待兩岸關係的唯一重點。

他也以詞頻分析的方式，研究習近平自中共17屆全國代表大會躋身領導層後，至今共55篇的涉台演說內容。

研究發現，習近平在19大後的講話中，提到「中華民族」的次數明顯增多，且脈絡從以往的「民族情感」，轉為連結到中國官方強調的「民族復興」。另外，習近平談「九二共識」和「一國兩制」等兩岸政治定位的次數也增多。

王信賢認為，相較於前朝，習近平的對台政策有承襲，也有創新：第一，延續「反獨」優先，並以研擬「頑固台獨份子清單」等方式精準打擊。第二，續推「經濟促榮」，但強調「主場」思維，亦即吸引台灣人才到大陸，而非以往進口在台灣契作農漁產品的「客場」做法。

第三，持續透過軍機繞台等軍事作為恫嚇，並提出「北平模式」，亦即借鑑國共戰爭中，共軍攻打北京時的「以戰逼和」策略。最後，則是加強國內（反分裂法）和國際（強調開羅會議、聯合國2758號決議案）兩個層次的法理鬥爭。

王信賢說，習近平時代的中共對台工作有2項主要的頂層設計：第一是2019年的「告台灣同胞書」40週年講話，提出「一國兩制台灣方案」，對台方針由戰略模糊走向清晰。第二則是中共近期正醞釀、預計20大提出的「新時代黨解決台灣問題總體方略」，一般預期這會是整合性的對台政策。而值得注意的是，中共近期頻繁談到「統一後」對台灣的規劃。

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「對台灣來說，這是最好的時代，也是最壞的時代」，王信賢說。最好是在於，因為鑲嵌在2大局中，台灣的能見度提高；最壞是在於，台灣需提防「一邊倒」戰略，和盟友可能背叛的風險。

他認為，對台灣而言，最好的因應策略就是保持戰略定力，等待「後習」時代來臨；另外，在中國民族主義高漲時，台灣應將自己的民主成就放在華人的脈絡中論述，以爭取中國社會的支持。（編輯：楊昇儒）1110617