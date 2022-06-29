Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

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7月1日香港將舉辦回歸25週年活動，香港警隊將改採解放軍的中式步操（圖）及口令，而非過往令人熟知的Yes, Sir!英文回應。（中央社檔案照片）

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（中央社台北29日電）7月1日香港將舉辦回歸25週年活動，同日香港警隊將改採解放軍的中式步操及口令，過往令人熟知的Yes, Sir!英文回應將走入歷史，香港官員稱這是「去除殖民地」的色彩。

根據瀟湘晨報旗下社會新聞帳號「湘湘帶你看社會」27日報導，自香港回歸至2021年的20餘年間，香港部隊仍採用英式步操一直備受爭議。

2021年解放軍駐港部隊儀仗隊應邀到警察學院，為警務處及多支紀律部隊的79名步操教官進行培訓和交流。同年包括警務處、消防處、入境事務處、海關及懲教署在內的香港5大紀律部隊，在「全民國家安全教育日」首度公開表演中式步操。

今年7月1日起香港警隊則將全面改用中式步操。

報導引述為部隊組織培訓中式步操的香港警察高帝權說，這邁出的不僅是步伐，更加深了民族自信和國家情懷，「每一步都更靠近祖國，每一步都更有歸屬感」。

香港消防處署理助理消防區長阮智恒日前受訪表示，中式步操是腳背繃直向前踢起，腳掌跺地鏗鏘有力，訓練正步期間隊員練到腳趾脫皮，大家貼上膠布繼續操練。以前訓練英式步操，大家希望「去除殖民地」的色彩，也都認為轉用中式步操比較適合。

中式步操及英式步操的分別主要在手腳的擺動，由於邁步形態像鴨鵝走路，腳部向前踢起時會踢得較高，並要求整個腳掌用力著地，中式步操又稱「鵝步」或「鵝行鴨步」。

中國日報近日報導，回歸25週年之際，從香港警隊釋出影片顯示，口令對答改使用普通話和廣東話，警員回應長官提問時所用敬語不再是英語Yes, Sir!，而是「是，長官！」。

在港片當紅年代，許多人還記得片中經常出現警員菜鳥對長官指令高聲回應Yes, Sir!或Thank you, sir。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110629