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習近平將赴港慶回歸 預報稱七一當天強風雨驟

2022/6/29 11:01（6/29 11:53 更新）
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香港7月1日將迎來主權移交25週年，中共領導人習近平將出席相關活動。圖為2017年習近平出席香港主權移交20週年大會。（共同社）
香港7月1日將迎來主權移交25週年，中共領導人習近平將出席相關活動。圖為2017年習近平出席香港主權移交20週年大會。（共同社）
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（中央社台北29日電）香港7月1日將迎來主權移交25週年，港警證實中共領導人習近平將出席相關活動，而氣象預報指出，七一當天香港「橫風橫雨」，天候惡劣。

中國傳聲筒新華社官網的「廣東話百科」解釋，粵語「橫風橫雨」就是指惡劣的暴風雨天氣，相近的詞語還包括翻風落雨、風大雨大。

香港網路媒體「01」報導，氣象預報指出，7月1日是香港回歸25週年，但預料當天將「橫風橫雨」，因位在南海中部及菲律賓海域生成的低氣壓造成天氣不穩定，並預料這低壓將在一至兩日內發展為熱帶氣旋。

報導說，屆時受熱帶氣旋的外圍環流影響，南海北部及華南沿岸天氣將逐漸轉壞，風勢增強，伴隨狂風驟雨及雷暴，預測七一當天吹東風，風力約莫5級，陣風可達到6級。

至於地勢較高的高地，七一當天陣風可達7級，距離8號風球風力的8級強風只差一級，在香港，只要氣象預報發布8號風球或以上的警告，當局可視情況宣布停班停課。

香港這樣的壞天氣預測將持續至週末，預估2日將延續如1日的「橫風橫雨」，而且是狂風驟雨伴隨雷暴，3日則轉為多雲，並降下間歇性大雨同時伴隨雷暴。

預報說，回歸連假期間，香港天候惡劣，呼籲民眾注意天氣變化。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110629

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