港媒：習近平訪港2天慶回歸 不過夜每天往返深圳

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，中國國家主席習近平預定6月30日及7月1日到香港出席慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆政府就職典禮，但不在港過夜，而是每天即日往返大陸深圳。

中國官方新華社日前報導，習近平將會出席有關活動，但沒有說明習近平是否「親赴」及訪港時間，這引起諸多猜測。

星島日報今天在報導中引述消息指出，習近平初定6月30日及7月1日來港出席活動，但會即日來回深圳，不會在港過夜。

報導表示，行政長官林鄭月娥初步定於6月30日，在禮賓府設晚宴招待習近平，屆時現任及候任主要官員都會出席。

7月1日，習近平將會出席慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆政府就職典禮，為第6屆特首及政府主要官員監誓。（編輯：呂佳蓉）1110627