美駐港前總領事：香港失去活力 光芒不再

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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，美國駐香港前總領事包潤石（Richard A. Boucher）表示，香港已失去活力和開放等優勢，光芒不再。

包潤石於1996年至1999年擔任駐港總領事，見證了香港回歸過程。

明報今天刊登對包潤石的專訪，他說，一直關注香港發展，但不看好香港前景。

他認為，自2013年起，香港領袖開始「屈從於」北京的命令，這變化近年有增無減，「北京新領導人不能忍受向來是香港特點的喧鬧、示威、能量和創造性破壞」。

他表示，在上述特點消逝下，香港對境外專業人員、投資者及商界人士的吸引力也不復再，「在作為（高度）自治地區的25週年，香港已成為由盛轉衰的城市」。

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據報導，包潤石說，香港以往擁有狀況良好的法律制度和公開資訊環境，確保了法律保障，因此成為海外企業進軍大陸市場與大陸資金往海外投資的跳板，但香港一旦失去這些保障，就無法維持跟大陸的區別，繼而失去吸引投資者取道的優勢。

報導引述他說，「港區國安法確嚴重損害香港（跟內地的）差異，但（獨立的法律）標準的倒退已發生了數年」。（編輯：呂佳蓉）1110622