分析：習近平7.1訪港可宣示一國兩制修正後成功

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（中央社記者陳沛冰台北17日電）中國國家主席習近平會否出席香港主權移交25週年慶典成焦點。香港專家劉銳紹分析，習近平有逾半機會訪港，因為可展示他在國內權力鞏固，及宣示「一國兩制」修正後成功。

香港特首林鄭月娥在7日及14日出席行政會議前，都表示會創造有利條件，讓中國國家領導人訪港。

官方至今未公布習近平會否訪港，並在7月1日主持香港主權移交25週年慶典。港媒連日來報導政府的準備工作，包括要求政府高官及立法會議員要預先到酒店隔離7天。

香港中國問題專家劉銳紹今天告訴中央社，目前官方未有相關公布屬正常，中共行事習慣是最後一分鐘才作出公布，這可掌握主導權。

劉銳紹說，相信習近平有超過一半機會訪港，因為習已2年沒有離開中國大陸，想藉此機會出境訪港，在中外角力及國際局勢不穩定下，增加在國際的曝光機會，展示其在國內地位不受動搖。

他說，從目前種種跡象，看不到中國國內有任何一股力量威脅習近平的權力，所以不相信有傳聞指，會由中國國務院總理李克強代替習近平來港，因為這樣只會引起更多揣測。

劉銳紹又指，當年鄧小平提出香港「50年不變」，今年剛好過去一半，習近平可藉此機會宣示「一國兩制」在修正後成功落實，及發表有關未來政策方向，當中會否輻射到台灣，則要看其實際講話內容。

台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業告訴中央社，習近平治下權力高度集中在個人，對身邊的人不信任，拖慢重大決策，所以是否訪港，到最後一刻才決定並不出奇。

他表示，習近平是否訪港要考慮國內外形勢及香港疫情，「如果習近平決定不來香港，表示中國國內有更加重要的事情。」

不過，蘇偉業表示，習近平訪港的意義始終不及他出國，訪港的象徵性意義較大，相信當中不會觸及政策上或路線上實際改變，也不會影響國際對香港的看法，「歐美要撤資香港，也不會因為習近平到訪香港而改變。」

他認為，在香港當前疫情下，即使習近平到港，也不會像以往到基層巡視，私人接見政商界的機會也低。（編輯：楊昇儒）1110617