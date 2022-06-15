中共領導人七一赴港 觀察會場酒店訂房似有變數

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（中央社台北15日電）7月1日是香港新任政府就職日及主權轉移25週年，先前傳出習近平等中共領導人可能前往觀禮。政壇人士發現，香港會展中心旁的酒店，原本爆滿的七一檔期卻突然有空房，觀禮一事似有變數。

香港01報導，一名是君悅酒店常客的香港政壇人士透露，酒店內一家髮廊先前通知他，6月23日起將暫時休業；然而，髮廊14日又通知他，指休業日期調整為6月28日至7月1日，7月2日上午9時起恢復營業。君悅酒店與7月1日活動會場的香港會展中心，相互連通。

報導指出，君悅酒店及同樣與會展中心連通的萬麗海景酒店，先前顯示自23日起即處於滿房狀態。香港01記者14日上網發現，兩家酒店的滿房日期明顯延後，萬麗海景酒店27日起才告滿房，君悅酒店更到28日起才滿房。而在上述滿房日期前一天若只入住一晚，均可順利訂到房間。

面對媒體詢問這一變化的原因，君悅酒店訂房人員僅回答，「可能因為有人退訂」。

根據報導，這名香港政壇人士認為，會展中心在七一早上舉行升旗禮，上述兩間酒店與會展中心連通，先前可能是按要求清空房間，屬於保安安排的一部分。

但這名人士強調，目前沒人說得準中國領導人七一會不會前往香港，更何況行程及入住的酒店。

報導提到，香港政界關注中國國家領導人七一當天是否將赴港，出席新任香港特首李家超及官員就職儀式及主權轉移慶祝活動，進而展開更多視察。但香港COVID-19疫情近來出現反彈，每天約700至800例染疫，領導人訪港安排仍未最後確定。

香港特首林鄭月娥14日出席行政會議前向媒體表示，港方仍會竭盡全力創造北京領導人七一訪港條件，但並未回答北京領導人七一是否將前往香港。（編輯：邱國強/李雅雯）1110615