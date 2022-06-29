習近平30日訪港 警方嚴密布防

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（中央社記者張謙香港29日電）因應中國國家主席習近平明天來港出席慶祝回歸活動，香港警方今天凌晨起在活動場地會議展覽中心一帶嚴密布防，部分地區被封鎖。

今天凌晨過後，警方按照事前部署，在會展中心所在的灣仔北一帶路面架設大量水馬（防衝撞的注水障礙物）封路，又設置閘門。

會展旁的核心區包括金紫荊廣場，目前已完全關閉，任何人不能進入；在會展中心外圍，有道路進入半封鎖狀態，進入的人、車需要接受檢查。

此外，遠離會展中心的外圍道路或行人天橋有警員把守。

北京方面早前公布，習近平將會出席慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆特區政府就職典禮。

本地媒體報導，習近平將於30日從深圳搭乘高鐵來港，晚上出席行政長官林鄭月娥在禮賓府所設晚宴，同日回到深圳。

翌日，習近平再從深圳來港，出席在會展舉行的大會及就職典禮。

警方昨天公布，將會派人保護習近平的人身安全，而習近平所到之地或車隊途經之處，警方會設立臨時核心保安區，予以短暫封閉。

除了警方高度戒備，政府新聞處也似乎提高了對媒體的「保安檢查」。

香港記者協會昨天發表聲明，指新聞處以保安為由，要求多家原先獲邀採訪相關活動的媒體機構換人，至少10名記者受影響。

這些記者原先報名採訪「七一」升旗禮及新一屆政府宣誓就任儀式。

記協主席陳朗昇說，新聞處副處長只解釋基於保安理由而要求媒體臨時撤換記者。

他說，由於這項撤換要求同時需要某時段的核酸檢測，部分媒體機構無法符合防疫要求，以致未能改派其他人採訪。

此外，明報稍早報導，至少有10家本地及海外媒體未獲邀請報名採訪慶祝大會及新一屆政府就職典禮。（編輯：周慧盈）1110629