吳釗燮：香港殷鑑不遠 台灣絕不接受中國一國兩制

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外交部長吳釗燮12日接受美國之音訪問表示，香港殷鑑不遠，台灣人民絕不接受中國所謂「一國兩制」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部長吳釗燮今天接受美國之音訪問表示，香港殷鑑不遠，台灣人民絕不接受中國所謂「一國兩制」，對中國政府脫離現實的對台主張、說法也都嗤之以鼻，呼籲民主陣營必須團結，共同阻止威權主義擴張。

外交部晚間表示，吳釗燮今天接受美國「美國之音」（VOA）訪問，吳釗燮表示，雖然中國宣布結束在台灣周邊的大規模軍事演習，但周邊軍事活動卻還持續進行，昨天就有11架中國軍機飛越海峽中線、挑釁意味十足，這正是中國單方面企圖改變現狀之舉。

吳釗燮指出，幾十年來海峽中線一直是兩岸維持現狀的重要象徵，維繫了台海和平穩定；自去年起，中國就對外宣稱海峽中線不存在，並稱台灣海峽為其主權範圍，現在更採取軍事行動破壞現狀，值得各界關注並共同努力，以維護台海現狀及和平穩定。

吳釗燮強調，台灣的外交政策不會因中國軍事威脅而改變，無論美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪不訪台，中國都會找到各種藉口來威脅台灣，

吳釗燮表示，中國採軍機、軍艦、飛彈、網攻和假訊息等威脅行動，既違背聯合國憲章提及以和平手段解決爭端的宗旨，也衝擊以規則為基礎的國際秩序；「七大工業國」（G7）等理念相近國家已發出要求中國停止軍事威脅的聲明，各國友人將繼續組團來訪，台灣也歡迎各國人士前來表達對台灣的支持。

另外，有關北京最近公布的「對台政策白皮書」或「統一後對台灣人民再教育」的說法。吳釗燮說明，香港殷鑑不遠，台灣人民絕不接受所謂的「一國兩制」，對中國政府脫離現實的對台主張或說法也都嗤之以鼻。

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吳釗燮進一步指出，自由民主是台灣人民的生活方式，絕不容許中國改變；身為區域內負責任成員，台灣會保持冷靜自信，並以堅定但不挑釁態度面對中國。而中國野心並不僅限台灣，從東海到南海，中國都在強化其作為，近年中國海空軍演訓也已越過第一島鏈，走向太平洋地區，中國也在印度洋、非洲及拉美地區擴張其影響力。

吳釗燮最後呼籲，民主陣營必須團結，共同阻止威權主義對外擴張。（編輯：林興盟）1110812