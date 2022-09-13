不只盧沙野 中國駐澳洲大使肖千也稱再教育台灣人

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（中央社台北13日電）中國駐法國大使盧沙野日前接受媒體訪問夸稱再教育台灣人，澳洲廣播公司（ABC）今天報導，中國駐澳大使肖千也曾藉著發表公開演說大談類似論調，還說要懲罰主張獨立的台灣公民。

報導說，肖千8月間向澳洲全國新聞俱樂部（National Press Club）發表演說，澳洲廣播公司（ABC）全球事務編輯里昂（John Lyons）表示，他的同事、著名政論節目「內幕」（Insiders）主持人史比爾斯（David Speers）稱，肖千那回演講「赤裸的，也很露骨」。

這位駐澳使節在事先擬妥的講稿大談努力修復與澳洲的關係，但進入問答的階段，「就可以很清楚地看到中國在造成兩國關係困難的核心問題上有多麼不妥協，尤其這個重大問題—台灣」。

肖千聲稱中國將使用「所有必要的手段」收回台灣，一旦發生這種情況，「可能會有一個過程，讓台灣人民對中國有一個正確的認識」。

報導說，雖然多年來，中國外交官一直小心翼翼避免暗示對台灣人民執行「再教育」的教育，但這種猶豫不決的態度如今已然消失。

肖千之後接受新聞和時事節目7.30的主持人佛格森（Sarah Ferguson）訪問更表示，主張從大陸完全獨立的台灣公民將受到「懲罰」。

報導指出，以往支持中國政府的一方認為，中國不準備使用武力奪取台灣，台灣人不會面臨報復或懲罰，都是美國華府炒作反中宣傳，但肖千的說法形同中國政府自己拆穿了這些論點。

這種把話挑明的重要之處在於，澳洲民眾可了解北京的真正意圖，即因如此，澳洲才可評估，台海之間確實可能爆發戰爭，而澳洲需要討論與中國的戰爭會如何，就部隊人數和資源，澳洲將如何面對這樣一場戰爭？

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此外，這篇報導「分析：中國與西方媒體的關係變化反映出它在台灣和南中國海的什麼野心？」另指出，當前的中國外交官雖然不再迴避西方國家媒體，甚至過去兩年，北京持續試探與西方媒體打交道。

但值得注意的是，這種與西方媒體的接觸並沒有延伸到媒體在中國境內的活動。在中國，很少有外國記者能獲得工作簽證，那些被允許在中國工作的記者也受到密切監視。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110913