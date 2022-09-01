聯合國新疆報告指恐犯違反人道罪 中國全面封鎖消息

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（中央社台北1日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊公布新疆報告，指中國「可能」構成違反人道罪後，中國當局在國內全面封鎖相關消息，就連本國媒體轉發中國駐日內瓦代表團反批新疆報告的聲明，也全被下架。

美國、歐盟等西方國家指控中國侵犯新疆維吾爾等少數民族人權並相繼提出制裁措施後，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）頂住中方強大壓力，8月31日發布新疆報告，對中國可謂外交上的重大挫敗。

中國近年面臨美國及其盟國強力挑戰，卻未在聯合國吃過虧。中國國家主席習近平此前多次強調「堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義」。

巴舍萊在這一份外界期待已久的報告，指中國新疆維吾爾自治區對少數民族的待遇「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。

聯合國新疆報告出爐後，中國在國內全面封鎖消息。面向國內的中國官媒迄今未作任何報導與評論；中國駐日內瓦代表團事後發表聲明反批新疆報告，界面新聞、新浪財經等陸媒轉發這份聲明，竟也全部被下架，頁面顯示代表「無法顯示內容」的404。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印在聲明中稱，聯合國人權高專辦不顧中方嚴正交涉，執意發布所謂涉疆「評估」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。高專辦未經人權理事會授權，發布所謂涉疆「評估」，抹黑誣衊中國，干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，嚴重損害高專辦的信譽和公正性。

在中國社群微博，有少數愛國網友發文指聯合國發布新疆報告，已躍為國際媒體頭條，對此表達失望與不滿，並期待國家提出強有力的反擊；還有網友嘆新疆問題已被「定調」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110901