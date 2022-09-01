聯合國發布新疆報告 中國：反中勢力編造的謊言

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（中央社日內瓦31日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊公布各界期盼已久的新疆報告，指中國所作所為「可能」構成國際罪。中國駐日內瓦代表團反駁說，所謂的新疆評估報告是反中勢力編造的謊言。

巴舍萊（Michelle Bachelet）今年5月訪中時曾到新疆視察，但期間表現被視為過於軟弱，受到民間社會的嚴厲批評，她在那之後表示將因私人因素放棄尋求連任，但承諾會在她卸任前發表一份有關新疆的報告。

綜合法新和「華盛頓郵報」報導，巴舍萊今天這份40多頁的報告從多個層面審視一項執行多年的行動，並發現有證據顯示，在反恐和反極端主義幌子下，發生「嚴重侵犯人權」的行為。

報告發現，2017至2019年間的大規模羈押有「酷刑模式的痕跡」。至於社運人士先前指控中國強迫新疆婦女絕育，報告說，當地「強制且歧視性地執行家庭計畫和節育政策，生育權有嚴重被觸犯的跡象」。報告說，種種性暴力的說法都是「可信的」。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）無法證實新疆所謂的「再教育營」的確切影響人數，但得到的結論是，這個體制在整個新疆地區「大規模」運行。

● 中國駁斥報告扭曲中國法律 干涉內政

中國駐日內瓦代表團今天痛批這份報告，並維持堅決反對發布報告的立場。

代表團表示，所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑誣衊中國，干涉中國內政。

代表團堅稱：「（新疆）各族人民過著安居樂業的幸福生活。這是最好的人權實踐，最大的人權成就。」

● 人權團體籲追究責任

人權觀察（Human Rights Watch）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）說，全面侵犯人權的「毀滅性」調查結果顯示出北京為何「竭盡全力」阻止報告被公諸於世。

她說，聯合國人權理事會現在應該要調查中國涉嫌犯下的違反人道罪行，並「向主事者追究責任」。

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也說，聯合國這份報告「揭露了在新疆發生的侵犯人權行為的規模和嚴重度」。

維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project）負責人卡納特（Omer Kanat）則說：「這改變了國際社會對維吾爾危機的因應作為。」

他說：「儘管中國政府極力否認，聯合國現在已經正式承認可怕的罪行正在發生。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110901