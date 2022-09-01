聯合國：新疆酷刑指控可信 恐構成違反人道罪

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聯合國8月31日於人權事務高級專員巴舍萊（圖）離任前一刻發布延宕已久的報告，警告中國新疆地區有關酷刑等指控可信。（路透社）

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（中央社日內瓦31日綜合外電報導）聯合國今天於人權事務高級專員巴舍萊離任前一刻發布延宕已久的報告，警告中國新疆地區有關酷刑等指控可信，對維吾爾族等穆斯林任意關押的歧視性做法恐構成「違反人道罪」。

綜合法新社和路透社報導，報告指出，無論是依照法律還是依照政策，從限制與剝奪個人和集體更廣泛享有的基本人權的脈絡看來，「對維吾爾族等主要穆斯林族群的武斷與歧視性關押程度，可能已構成了國際罪行，特別是違反人道罪」。

此外，聯合國警告，有關新疆地區酷刑和強制醫療模式的指控為「可信的」，堅稱當地情況需要「迫切」的國際關注。

聯合國人權辦公室在報告中指出，「酷刑或不當對待模式，包括強制醫療和惡劣羈押環境的指控都是可信的」。報告堅稱當地情況「需要政府、聯合國政府間組織和人權體制，以及更廣泛的國際社會迫切關注」。

巴舍萊（Michelle Bachelet）建議中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110901