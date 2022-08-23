新疆再教育營倖存者：被囚3年逼唱紅歌 北京仍持續建營地[影]

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北京當局頻頻透過官媒營造並形塑新疆再教育營歲月靜好面貌，不過美國之音23日報導，曾被關押其中的倖存者揭穿一切都是造假。（中央社）

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（中央社台北23日電）北京當局頻頻透過官媒營造並形塑新疆再教育營歲月靜好面貌，不過美國之音今天報導，曾被關押其中的倖存者揭穿一切都是造假，中共對全世界說謊，並泣訴親身所遭受的血淚迫害。

報導說，現年55歲的古麗巴哈爾．海提瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）從克拉瑪依的看守所、拘禁營，到被指定監視居住，期間被折磨囚禁將近3年，如今脫離那段慘無人道的苦日子也將近3年，一切仍歷歷在目。

時間回到2016年底，自稱新疆油田公司的會計致電當時旅居巴黎已10年的古麗巴哈爾，要她回克拉瑪依辦退休。原先不疑有他的古麗巴哈爾意識到這是陷阱為時已晚，之後被關押在可容納9人卻超收至35人的看守所。

她被迫每天很早就得起床，整天學習唱紅歌，牢記中文撰寫的看守所規定，晚上就寢受罰的人會被套上腳鐐，綁在金屬環上，「我被綁了20天，最長的人被綁了3個月」，但不知道自己為什麼受罰。

關押期間古麗巴哈爾的自尊與驕傲土崩瓦解。她說：「被綁在床邊時，有10天的時間，我沒有辦法排便。當我像狗一樣被拴著，第一次在眾人面前做這事時，我哭了。」

審訊的警察疲勞轟炸更威脅她：「最好如實交代，法國也有我們的人。」而且每次審訊的指控都不一樣，說她是策動恐怖襲擊主謀，或者質疑她參與或認識策劃恐怖襲擊分子。

最後古麗巴哈爾被羅織的罪名是：「我丈夫和女兒是恐怖分子，而我沒有匯報。作為中國公民，我應該向中國政府匯報，必須和他們劃清界限。」

歷經在看守所裡數月的磨難，2017年6月她來到一處叫做「學校」的地方，進入所謂的校區後對於學校的幻想徹底破滅，那裡的條件比看守所更糟，房舍空氣渾濁，窗戶被鐵板封住，僅有透過小孔竄進來的陽光。

古麗巴哈爾說：「我們像機器人一樣，每天很早起床，上11個小時的課，學習中國政府設定的課程，歷史、法律、中文，每個禮拜都要學一首紅歌。」包括「沒有共產黨就沒有新中國」、「學習雷鋒好榜樣」等。

2017年元月，若干關在這所學校的學員寫信給中共領導人習近平表達崇敬，中國政府依據習近平的回信創作一首紅歌。

她對著鏡頭哼著首句歌詞：「信中說新疆是個好地方…」就忍不住搖頭啞然失笑再也唱不下去，直說太荒謬了，於此同時，古麗巴哈爾還學會如何應付視察的表演功夫。

包括她在內的所有學員都必須背熟寫滿整整兩張紙的標準答案，並如出一轍聲稱：「我們自願來到這裡，我們的伙食很好，和家人保持聯繫，我們有錢，有工資。」

雖然中國當局矢口否認對維吾爾人實施種族滅絕，古麗巴哈爾說，在學校拘禁期間學員們「每年注射兩次疫苗，當局說是預防流感」。

她表示：「但是接種這些疫苗後，很多年輕女性的月經遲遲不來。她們憂心忡忡，默默垂淚，擔心這是當局的一種絕育手段，回到法國以後，我才了解到絕育政策是真實發生的，他們想讓我們消失。」

經家人努力與法國政府斡旋，2019年8月古麗巴哈爾終於獲釋，並於去年出版著作「中國古拉格倖存者」，揭發中共的罪行，她是首個撰寫回憶新疆拘禁營殘酷內幕的維吾爾女性，目前已翻成逾10種語言發行。

回應國際社會對於新疆再教育營的責難，北京當局說所有營區已全數關閉，學員都畢業回家了，但古麗巴哈爾說這是謊言，中國還在建新的營地，而且投入更多資源，「他們就是在向全世界撒謊」。

此外，中國駐法國大使盧沙野8月3日晚間就美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台接受BFM電視台（BFM TV）訪問表示，若統一台灣，要進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。

之後他接受法國LCI電視台直播專訪又重申，要「再教育」台灣人，並指台灣民眾被台獨思想「毒害」，要清除分裂、分離主義思想。

分析北京當局對新疆維吾爾人的再教育和盧沙野夸談對台灣人再教育，南方周刊前副總編輯長平表示，再教育一詞令人毛骨悚然，凸顯出專制政權的暴力，例如在香港的所為。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110823