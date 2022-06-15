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關注新疆維吾爾族人權 47國在聯合國槓上中國

2022/6/15 09:31（6/15 10:00 更新）
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47國14日發布聯合聲明，要求聯合國公布延宕已久的新疆人權報告。圖為去年民眾在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，控訴中共在新疆的暴行。（中央社檔案照片）
47國14日發布聯合聲明，要求聯合國公布延宕已久的新疆人權報告。圖為去年民眾在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，控訴中共在新疆的暴行。（中央社檔案照片）
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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）47個國家今天針對中國疑似迫害新疆人權情事發布聯合聲明，要求聯合國人權理事會主席公布一份延宕已久的新疆人權報告。

法新社報導，荷蘭常駐聯合國日內瓦辦事處代表貝克斯（Paul Bekkers）告訴聯合國人權理事會說：「我們持續嚴正關注新疆維吾爾自治區的人權情況。」

貝克斯代表47國發表聯合聲明時指出，儘管中國強烈否認，一些「可信報告」顯示，當地有超過100萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族遭任意關押。

貝克斯說：「有報告顯示，針對維吾爾和其他少數民族的大規模監視行動與不公平待遇仍在持續。」

這項聯合聲明關切的還包括，有通報指出有「刑求等其他殘忍、不人道或惡劣的待遇及懲罰；強制節育；性暴力或基於性別的暴力；強迫勞動；孩童遭強行跟父母拆散」。

貝克斯表示，這47國「再次呼籲中國緊急回應上述關切」並「終結恣意關押維吾爾穆斯林和其他少數民族的作為」。

他們同時呼籲北京當局提供聯合國調查及專家團「有意義且不受限的管道」，以便獨立觀察當地情況。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）上個月獲准造訪，是17年來聯合國人權高級專員首次訪問中國。

然而，巴舍萊這趟行程據信遭中國當局嚴格掌控，她無論是行前還是訪問期間，都未更強力地發聲譴責中國疑似的迫害人權行為，因而飽受批評。

在今天的聯合聲明中，47國要求「更詳細的觀察，包括中國當局對訪問設下的各項限制」。

中國常駐日內瓦代表陳旭憤怒回應這項聯合聲明，痛批荷蘭和其他連署國散播「謊言和謠言來攻擊中國」。

他說：「我們明確否決上述指控。」他批評發布這項聯合聲明的各國「虛偽」且「企圖從事政治操弄」。

他盛讚巴舍萊的造訪，堅持她的訪問「加強了她在中國人權發展之路的了解」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110615

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