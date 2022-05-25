新疆維族遭監禁文件外流 美：虐行恐獲北京許可

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國今天對中國維吾爾少數族群遭到監禁的相關新文件感到震驚，說文件顯示這樣的虐待行為可能得到北京當局最高層級的許可。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）、 英國廣播公司（BBC）等14家媒體今天同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示：「我們對於報導和衝擊的影像感到震驚。」

普萊斯說：「非常難以想像全面鎮壓、拘留、執行一系列違反人性的種族滅絕和犯罪行動，會沒有得到中華人民共和國政府最高層級的批准和同意。」

美國指控北京當局，對新疆西部地區維吾爾人等以穆斯林為主、說突厥語的民族實施「種族滅絕」，維權團體表示超過100萬名維吾爾人遭集中拘留。

普萊斯指出：「我們必須且持續呼籲中國立即釋放那些被隨意拘留的維吾爾人、廢除拘留營、終止大規模關押、拷問、強制節育和利用強迫勞動」。

持續調查維吾爾人處境的學者鄭國恩（Adrian Zenz）公布數千張外流的照片和官方文件，揭露了中國實施大規模拘留所採行的暴力方式。

英國廣播公司（BBC）和法國「世界報」（Le Monde）等多個新聞組織已查證檔案部分內容屬實，檔案也讓外界一窺拘留機構內的生活。

照片似乎顯示出官員持警棍約束帶著頭巾和鐐銬的囚犯，其他身穿迷彩服的守衛則持槍待命。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）展開中國訪問之旅，美方批評此行，稱巴舍萊未能取得充足的探訪權限。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在推特上寫道，巴舍萊「必須認真地看看這些臉孔，並施壓中國官員給予全面、不受干擾深入探訪的權限，以及找出答案。」

據路透社報導，普萊斯說，「我們認為同意在這種情勢下訪問（中國）是個錯誤」，他補充表示，巴舍萊無法取得新疆地區「暴行、危害人類罪及種族滅絕」的全貌。

被問及如果中國國家主席習近平需為這些虐行負責時，普萊斯表示，「我們很難想像」中國政府最高層級對這些事情會不知情。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110525