習近平見巴舍萊：中國人的人權得到前所未有保障

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（中央社台北25日電）中國國家主席習近平今天會見正在中國訪問的聯合國人權事務高級專員巴舍萊，習近平表示，中國人民的人權得到前所未有的保障，不需別國當「教師爺」，不應以人權為藉口干涉別國內政。

新華社今天報導，習近平今天在北京以視訊方式會見巴舍萊（Michelle Bachelet）時作出上述表示。

習近平對巴舍萊闡述了中國人權發展的重大問題，指中國成功走出了一條順應時代潮流，又適合國情的人權發展道路，「中國人民的人權得到前所未有的保障。」

習近平指出，人權發展方面當前最重要是做好4件事，一是不斷解決人民最關心、最直接、最現實的利益問題，讓人民真正當家作主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者及受益者。

二是要尊重各國人權發展道路，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果，最終受害的是廣大人民。

三是統籌兼顧各類人權；四是加強全球人權治理，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政，中國將繼續支持聯合國為促進國際人權事業積極努力。

報導引述巴舍萊表示，今次是17年來聯合國人權高專首次訪問中國，相信有助於更了解中國。

她指，欽佩中國在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等的努力和成就，讚賞中國為維護多邊主義、應對氣候變化等發揮重要作用，希望與中國為促進全球人權事業進步共同努力。

巴舍萊23日起訪問中國6天，行程包括訪問廣東廣州、新疆喀什和烏魯木齊。美國此前表示，對巴舍萊此行訪問新疆不抱期望。

外媒報導，德國明鏡周刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等多家媒體今天同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，包括有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110525