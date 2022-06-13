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再教育營2/52

訪中遭批評後 聯合國人權高級專員宣布不續任

2022/6/13 19:40
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（中央社日內瓦13日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天宣布，她將不會尋求第2個任期，終結了數月來外界對她意向的揣測。巴舍萊由於對中國侵犯人權事例抱持寬鬆立場，而遭遇越來越大批評聲浪。

巴舍萊（Michelle Bachelet）對展開為期4週新會期的聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）發表演說時表示：「在我的人權事務高級專員任期接近尾聲之際，人權理事會邁入里程碑的第50次會期，將是我做簡報的最後一個會期。」

法新社報導，70歲的巴舍萊曾經擔任智利總統，她的聯合國人權事務高級專員4年任期將於8月底屆滿。今天之前，她一直對於自己是否尋求第2任期守口如瓶。

路透社報導，巴舍萊5月訪問中國，但這趟行程受到人權團體和一些西方國家政府廣泛批評。

聯合國人權事務高級專員往往面臨來自世界各國的沉重政治壓力，因此儘管最多可連任一次，但巴舍萊之前的高級專員都避免擔當超過一任。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110613

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