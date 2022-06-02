新疆勞工疑遭虐 數十國傳要求國際勞工組織調查

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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）3名熟知內情的消息人士告訴路透社，數十個國家將在今天要求國際勞工組織（International Labour Organization）成立調查團，以調查中國新疆地區涉嫌虐待勞工情事。

國際勞工組織的文件顯示，這個組織的一個委員會預定今天討論中國對於全球勞工待遇規範的遵守情況，這個委員會今年2月把中國政府在新疆施行的勞工政策描述成有歧視之嫌。

這次會議是在聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）前往中國新疆的歷史性訪問結束幾天後舉行，她此行受到公民社會和美國等聯合國會員國普遍批評。

國際勞工組織若同意成立一個三方調查團，則有可能讓外界了解新疆以穆斯林為主的維吾爾人遭非法拘留、虐待和被迫勞動的相關指控；至於中國當局則否認這些指控。

根據中國當局提交的書面文件，中國將在今天的會議辯稱，他們的法律、規定及相關做法完全符合中國已批准的「歧視公約」（Convention on Discrimination）原則。

上述不願具名的消息人士指出，會中將有數十個國家表達支持成立調查團。

消息人士還提到，今天召開會議的國際勞工組織委員會是由政府、雇主及勞工代表組成，將於下週就是否同意成立調查團一事做出決定，預期中國將在未來兩個月內針對委員會的結論作回應。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110602