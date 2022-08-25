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新疆人權報告是否發布 UN專員巴舍萊坦言有壓力

2022/8/25 21:03
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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天表示，她的4年任期將在8月31日屆滿，希望卸任前可以順利發布延宕多時的中國新疆地區人權報告，但她坦言自己一直面臨著壓力。

法新社報導，曾擔任智利總統的巴舍萊（Michelle Bachelet）告訴記者：「我滿心希望在任期結束前發布這份報告，我們…已收到（北京）政府的大量意見，需要仔細審查。」

近一年前，巴舍萊宣布，她的辦公室即將完成一份關於新疆地區人權狀況的報告。北京當局遭控拘押逾100萬名維吾爾族人和其他穆斯林少數民族，但中國強烈否認上述指控。

但隨著這份報告的公開發布時間一再延遲，人權團體也越來越憤怒。

巴舍萊曾矢言在卸任前發布報告，如今距離她的任期結束只剩下數天時間，報告是否終將發布仍不確定。

她今天表示，「我們正非常努力，希望履行我的承諾」，同時坦言自己一直面臨「發布或不發布的巨大壓力」。

巴舍萊強調，儘管如此，「我不會因為任何這樣的壓力而決定發布或拒絕發布」。

美國和其他西方國家的議員還批評中國對少數民族進行「種族滅絕」，北京當局則堅決否認指控。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110825

巴舍萊
維吾爾族代表律師赴阿根廷 控告中國種族滅絕違反人道 人權觀察組織呼籲聯合國 調查中國在新疆虐待情況
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