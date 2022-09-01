聯合國新疆報告 中國外交部：完全非法且無效

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（中央社台北1日電）針對聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天公布新疆報告，指中國的行為可能構成違反人道罪，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，聯合國這一報告是完全非法且無效的。

中國外交部下午舉行例行記者會。路透社報導，汪文斌還對此宣稱，這再次證明聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）已成為美國和西方的「惡棍和同路人」（a thug and accomplice）。

中國外交部發言人先前對西方國家批評新疆人權的反駁，在中國媒體上是必定報導的消息。然而，巴舍萊（Michelle Bachelet）今天公布新疆報告後，中方從駐日內瓦代表及外交部的回應，均不見中國媒體作任何報導，形同封鎖。

巴舍萊費時約1年進行的這份報告直指，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」。「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權就遭侵犯」。

報告提到，在欠缺官方數據的情況下，「很難針對目前政策執行狀況，與相關生育權遭侵犯的全貌做出結論」。因此，這份報告並沒有提到外界普遍指責的「種族滅絕」。

巴舍萊在報告中指出，「新疆維吾爾自治區的人權情況同時需要政府、聯合國政府間組織與人權體制，以及更全面的國際社會的急迫關注」。她並建議中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人。（編輯：邱國強/李雅雯）1110901