美國務院：中國用網軍操控輿論 壓制對新疆批評

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務院今天公布報告指出，中國利用龐大網軍和低階外交官網絡，「操縱和主導」關於鎮壓新疆穆斯林少數族群的全球輿論。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center, GEC）「中華人民共和國操縱有關新疆的全球公眾輿論」（PRC Efforts to Manipulate Global Public Opinion on Xinjiang）報告指出，隸屬中國的網路帳號積極擴大對新疆的正面報導，駁斥批評的同時，也試圖抹黑獨立消息來源。

報告指出，中國利用所謂的「那又怎麼說」主義（whataboutism）和錯誤對等，試圖轉移對其新疆政策的審查。北京並將其訊息業務「外包和私有化」以觸及外國受眾，並使用機器人、網紅和網絡霸凌達成目的，「受中華人民共和國指導以及與其相關的行為者共同努力，放大北京偏愛的新疆論述，淹沒和邊緣化批評中國鎮壓維吾爾人的敘述，並騷擾那些中國的批評者」。

這些網路行動大部分在西方社群媒體上進行，例如中國禁止的推特。

報告點出中國幾大訊息宣傳手法，包括網路洗版（flooding）；網路帶風向（astroturfing）；使用人工智慧生成的圖片以假亂真；利用跨國鎮壓、網路小白、網路霸凌壓制不同意見等等。

●透過洗版壓制批評言論：

全球參與中心表示：「中國網路小白的策略包括捍衛中國、攻擊和試圖抹黑批評者、製造爭議、侮辱和騷擾。中國在搜索引擎和社群以大量對話掩蓋對其不利的訊息，並放大北京有關對待維吾爾人的偏好論述。」

「親中的利益相關者利用反敘事、陰謀論和不相關的新聞內容洗版，以打壓對中國當局新疆暴行的詳盡報導。中國政府的社群媒體帳號、其所屬媒體、私人帳號和機器人，都可能在中國當局的指使下協助這一行動。」

●網路帶風向

為操控關於新疆的言論，親中行為者透過假帳號發文與發動網路攻勢，來製造某種政策、個人或觀點獲得廣泛支持的假象。

●使用人工智慧生成的圖片以假亂真：

至少從2021年1月開始，親中網路使用先進的人工智慧生成內容，為其假帳號製作看來真實的個人資料圖片。和盜取的真人圖片不同，這些工具製造的合成圖片無法透過反向圖片搜索進行追蹤，因此更難確定這些帳戶是否為假帳號。其中一些帳戶不斷否認中國在新疆的暴行，謊稱關於暴行的大量客觀獨立證據都是美國與其盟友捏造。

●利用跨國鎮壓、網路小白、網路霸凌壓制不同意見

報告提及，中國支持的跨國鎮壓針對公開反對中國的人士，特別是在海外中國僑民社區，透過網路上和網路下的騷擾，阻止他們分享經歷。攻擊活動的目的是讓公開反對中國的人士保持沉默，壓制反對意見。

中國宣傳的話語重點則側重否認批評，放大「正能量故事」，以試圖反駁對其種族滅絕與反人道罪行的指控。

「侵中的利益相關者利用反敘事、陰謀論和不相關的新聞內容洗版，以打壓對中國當局新疆暴行的詳盡報導。中國政府的社群媒體帳號、其所屬媒體、私人帳號和機器人，都可能在中國當局的指使下協助這一行動。」

報告還指出，中國的網絡和宣傳機構在全國聘雇200萬人，另有2000萬名兼職的「網路文明志願者」（network civilization volunteers），但為中國進行宣傳的人員中，最具火藥味的是一些外交官員，他們以發布對抗性的訊息而聞名。

較低級別的官員經常在推特上參與，在大多數中國民眾無法造訪的平台上，以非傳統的方式捍衛北京政策。

「這些人最有可能試圖否認、『反駁』和轉移與中國官方訊息背道而馳的敘述。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110825