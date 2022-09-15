中國對維族涉違反人道罪 學者：聯合國做得太少

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（中央社記者周世惠舊金山14日專電）網路新聞VOX今天報導，聯合國最近公布報告提到，中國對維吾爾族人的政策「可能構成國際罪行，特別是違反人道罪」，美國學者認為，這份報告「太少、太遲」。

報導評論，聯合國這份報告沒有新意，而且避談「種族滅絕」危機。一些專家認為，這是源於北京的巨大壓力而導致其輕描淡寫。

美國的中國專家葛羅斯（Timothy Grose）表示，報告內容「太少、太遲」。在羅斯-豪曼理工學院（Rose-Hulman Institute of Technology）任教的他表示：「真正的悲劇是聯合國人權理事會疏於履行保護人權的基本使命。」

許多外媒報導，一些民主國家正在日內瓦舉行辯論的人權理事會上推動決議，就「正式譴責北京迫害維吾爾族人」一案投票表決。不過他們可能面臨票數不足，因為中國在人權理事會有盟友、自身又是成員國。

聯合國大會本週在紐約開議，有機會對中國迫害維吾爾族人進行問責。然而在聯合國，中國的強力遊說也可能讓此目標難以實現。

「中國大到不能倒？」專家與維吾爾人權支持者認為，今年春天俄羅斯入侵烏克蘭後，各國政府勇於對強權國家俄羅斯採取不尋常的懲罰措施，理論上也可以對中國這麼做。

維吾爾人維權人士阿巴斯（Rushan Abbas）說，聯合國大會於4月表決通過，暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格就是一例。

葛羅斯指出，中國擁有龐大市場與豐沛低廉的勞動力，自由民主國家有著難以阻止暴力的局限性，因為這麼做會影響到自身荷包。

報導指出，在無法改變北京的做法之前，有意義且直接幫助維吾爾族人的方式，包括個別政府加速協助已離開新疆的維吾爾人申請政治庇護。

另外，更有效執行「維吾爾強迫勞動預防法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），儘管美國政府已經這麼做，但「維吾爾人權計畫」指出，強迫勞動產出的紅棗等依舊在商店販售。

報導指出，歐盟開始計劃禁用強迫勞動的產品，這是另一個正面跡象。至於一般人可以做的是協助、支持保護維吾爾文化，確保維吾爾族下一代能夠學習維吾爾語。（編輯：林憬屏）1110915