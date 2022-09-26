美國遞交草案 要求聯合國針對新疆反人權辯論

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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）美國今天呼籲聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）針對中國在新疆地區違反人權情事舉行辯論。聯合國先前提出報告，警告新疆可能發生反人道罪。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）8月底公布報告，稱中國在新疆拘留維吾爾人和其他穆斯林的行為，可能構成違反人道罪。

法新社報導，華府首次針對中國議題向聯合國最高人權機構遞交決議草案，要求聯合國人權理事會在下次會期，「針對新疆維吾爾自治區的人權現況展開辯論」。

根據法新社檢視的草案內文，支持這項決議的包括英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島和挪威。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）上月卸任前公布延宕已久的報告，指出新疆可能發生反人道罪，中國自此受到嚴密審查。

巴舍萊費時約1年所做的報告，於日內瓦時間8月31日11時47分對外公布，13分鐘後，她4年的聯合國人權事務高級專員生涯宣告結束。

她在40多頁的報告中說，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」，包括酷刑、任意拘留，以及侵犯宗教和生育權。

中國駐聯合國日內瓦辦事處提出了131頁圖文並茂的辯駁文件，宣稱新疆「去極端化」的努力為國際社會反恐帶來「有用的經驗」。

中國外交部發言人汪文斌還宣稱，這再次證明聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）已成為美國和西方的「惡棍和同路人」（a thug and accomplice）。

西方國家及其盟友一直受到來自人權組織和其他方面的巨大壓力，要求他們提交聯合國人權理事會決議，譴責其所謂的侵犯人權行為，或下令進行調查。

外交協商在近幾週越來越熱烈，或許各方得出結論，認為毫無動作並不可取。

不過也有人憂心，若決議最終無法通過，可能顯示權力平衡出現轉移，或削弱聯合國理事會威信。

美國今天遞交的決議草案，將在下週由理事會47個成員進行表決。

兩週前聯合國人權理事會新會期開始後，中國開始全面反擊，並於上週派遣了一支由新疆官員組成的小團隊前往日內瓦，澄清關於北京被指控犯反人道罪的「真相」。

新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相在日內瓦告訴記者：「我們對此並不害怕，我們將會採取反制。事實上我們準備好進行這場戰鬥，讓正義之光能夠照亮世界。」（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110926