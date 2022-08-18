維吾爾族代表律師赴阿根廷 控告中國種族滅絕違反人道

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）代表新疆維族團體的律師群今天向阿根廷刑事法庭提告，控訴中國政府對維族進行反人道罪及種族滅絕。維族團體指出，若案件成立，將是維族遭北京施暴的證據首度提交法庭。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress，世維會）發布新聞稿指出，國際法律師波拉克（Michael Polak）、阿根廷律師卡瓦洛（Gabriel Cavallo）及尼托（Juan Nieto）代表世維會及維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project），今天依據阿根廷憲法「普遍管轄權條款」向刑事法庭提起訴訟。

世維會說，訴狀列舉中國政府針對維吾爾地區的維族及其他突厥民族的國際罪行，以及需對這些罪行負上最重責任者。根據阿根廷的普遍管轄權條款，法庭對發生種族滅絕及酷刑等國際罪行的地方都有管轄權。

阿根廷去年基於這項原則，審理緬甸軍方對待少數民族洛興雅人（Rohingya）的案件。

世維會表示，提交訴狀代表整起事件進入第一階段，也就是「偵查階段」。指定法官將就檢察官提起的公訴內容決定是否成案。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）對中央社指出，對維吾爾人而言，提起刑事訴訟是相當關鍵的一刻，因為法官若決定成案，就會展開調查，屆時世維會及維吾爾人權項目將提交進一步的證據。法官可以據此起訴被告、發出逮捕令。

他也說，如果案件成立，法官可以傳喚證人出庭宣誓作證。這對維族來說，是歷史性的機會，也是北京對維族暴行的證據首度提交法庭。

根據聯合國（UN）獨立專家16日的報告，新疆地區存在少數民族在農業和製造業等部門遭強迫勞動的情況，且部分情況可能相當於「奴役，構成違反人道罪」。

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