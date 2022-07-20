路透：中國阻止聯合國人權專員公布新疆報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）根據路透社看到的一封中國信函，中國要求聯合國人權事務高級專員不要公布備受矚目的新疆侵犯人權報告，這項消息獲得收到信件的3國外交官證實。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）因為5月到中國訪問期間過於軟弱的表現，受到民間社會的嚴厲批評，她在那之後表示，將因私人因素放棄尋求連任。

但巴舍萊已做出承諾，在她8月底卸任前，將發表一份有關中國西部地區新疆的報告。人權組織指控中國虐待新疆的維吾爾族人，手段包括在拘留營中，大規模強迫他們勞動，但中國堅決否認這樣的指控。

包括3名外交官和1名人權專家在內，4個全部不願身分曝光的消息人士表示，中國撰寫的這封信，對新疆報告表達了「嚴正關切」，並盼能阻止該報告公諸於世。他們說，中國6月底開始將信發給駐日內瓦的外交使團，並要求各國連署以示支持。

信中提到巴舍萊辦公室時說：「（對新疆的）評估報告如果公開了，將加劇人權領域的政治化和集團間角力對抗，損害聯合國人權事務高級專員公署的公信力，及其與聯合國會員國間的合作。」

「我們強烈敦促高級專員女士不要發表這類評估報告。」

中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印並未說明該信是否已經送出，也沒有針對信件內容的問題做出回應。

劉玉印表示，近期有近100個國家在涉及新疆的問題上，表達了對中國的支持，且「反對以人權為藉口，干涉中國內政」。

中國外交部發言人說，部分國家企圖利用新疆議題「抹黑中國的形象」，那是不會得逞的。

這份報告將提到中國對當地少數民族維吾爾族的對待方式。人權專家組成的團隊，3年多前開始為此事蒐集證據，但因不明原因，報告公布的時間延遲了數個月之久。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110720