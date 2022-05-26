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聯合國：巴舍萊對中國人權談話 遭陸媒曲解

2022/5/26 22:08（5/26 22:30 更新）
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圖為2017年聯合國人權事務高級專員巴舍萊（左，前智利總統）會見中國國家主席習近平（右）。（圖取自facebook.com/MichelleBachelet）
圖為2017年聯合國人權事務高級專員巴舍萊（左，前智利總統）會見中國國家主席習近平（右）。（圖取自facebook.com/MichelleBachelet）
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（中央社紐約26日綜合外電報導）聯合國針對中國國家主席習近平與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴舍萊的發言。

巴舍萊辦公室發言人昨天在透過電子郵件發送的新聞稿中說：「為回應廣泛報導有關巴舍萊高級專員的言論，在此附上連結，可查看她與中國國家主席面談時的真正開場白。」

當天稍早舉行視訊通話後不久，中國中央電視台公布兩人會談文字稿，稱巴舍萊曾告訴習近平，她欽佩中國「在消除貧困和保護人權方面的努力和成就」。

然而聯合國公布的文字稿顯示，巴舍萊在開場談話中強調，人權必須是「發展、和平與安全」的核心，而中國在多邊機構中可以就不平等等議題發揮關鍵作用。引文中沒有任何可以被解釋為讚揚中國人權成就的內容。

記者要求聯合國提供有關雙方說法之間有明顯差異的進一步資料，聯合國並沒有立即回應。

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巴舍萊的中國之行受到批評，因未能確保她能夠不受限制地進入偏遠的新疆地區。美國指控中國對以穆斯林為主的維吾爾族實施種族滅絕。

因為未獲授權發言，數名要求匿名的人士23日在電話中說，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）告訴巴舍萊，他對北京試圖操縱這次訪問「深感關切」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110526

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