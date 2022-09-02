聯合國新疆報告出爐 美國務卿誓為受害者討正義

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（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）聯合國昨天發布報告，指中國在新疆嚴重侵犯人權，可能構成違反人道罪。美國國務卿布林肯今天歡迎報告的出爐，誓言未來會持續與國際社會合作，替受害者尋求正義及追究責任。

聯合國（UN）人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）8月31日在卸任前發布備受外界關注的新疆報告，指新疆地區維吾爾族人被任意且歧視性拘押的程度，可能構成國際罪行，「特別是違反人道罪」。

報告也表示，中國當局運用對抗恐怖及極端主義策略，在新疆地區嚴重侵犯人權。

布林肯（Antony Blinken）今天透過聲明歡迎這份重要報告的出爐，指報告為中國政府如何惡劣對待及虐待維吾爾族等少數族群，提供權威性描述。

布林肯指出，北京對維吾爾族人持續犯下種族滅絕及違反人道罪，報告加深且確立美國的嚴重關切。美國會持續與盟友、公民社會及國際社會緊密合作，為眾多受害者尋求正義及追究責任。

他強調：「我們會持續向中共究責，敦促他們釋放被不當拘押的民眾，說明『被消失者』下落，並允許獨立專家能毫無阻礙地進到新疆調查。」

時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年1月卸任前，正式認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」（genocide），布林肯上任後同意這項認定。

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擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天也發表聯合聲明，指聯合國報告結論與人權倡議者的多年紀錄相吻合。

兩位主席表示，這份報告傳遞一項強而有力的訊息，亦即包含聯合國在內的國際社會，必須立即採取行動，確保對中國在新疆犯下的暴行追究責任。（編輯：楊昭彥）1110902