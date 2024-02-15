福斯因中國零件恐違勞動法 數款車遭美國打回票

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（中央社柏林14日綜合外電報導）德國汽車製造商福斯汽車（Volkswagen）今天表示，由於中國製造的零件可能違反勞動法，他們製造的幾款車被拒絕輸入美國。

法新社報導 福斯汽車在一份聲明中表示：「我們正努力處理因海關導致某些車輛從港口延遲交付給經銷商的問題。」

福斯汽車表示，此問題與「小型電子零件」有關，這項零件「正在進行更換」。

根據最先報導此一消息的英國「金融時報」（Financial Times）表示，這項零件據稱來自「中國西部」，被發現違反美國的「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

據報導，福斯汽車對這項零件的來源並不知情，而是從供應商購買來的。報導指出福斯汽車從一家供應商獲知此事，並通知美國當局。

福斯汽車表示，他們「非常嚴肅地看待公司內部和供應鏈中侵犯人權的指控」。

福斯汽車集團表示，「我們收到有關一家次級供應商的指控訊息，即開始調查此事。」

美國已禁止大部分從中國西部新疆進口的商品，除非能提供可供驗證的證據，證明不涉及強迫勞動。

多年來，人權運動人士一直指責北京對新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族進行殘酷鎮壓，包括強迫勞動和拘留於再教育營。北京否認上述指控。

強迫勞動的問題對福斯汽車來說非常敏感，他們在中國由合作夥伴上海汽車集團（SAIC）營運的工廠長期以來一直受到外界質疑。

德國「商務日報」（Handelsblatt）先前報導，福斯汽車在新疆吐魯番建了一條測試用跑道，其中可能涉及強迫勞動。福斯汽車今天稍早表示，他們正討論未來在中國新疆的活動要如何進行。

福斯汽車表示，沒有發現與這項計畫有關的侵犯人權證據，但還是會調查任何新發現的資訊。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130215