聯合國專家：百萬西藏童被迫同化忘說母語 有違國際人權準則

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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）3名聯合國專家今天表示，西藏約100萬名藏族孩童被迫離家，送進中國寄宿學校「強迫同化」，漸漸忘了怎麼說母語，不僅助長同化也侵蝕身分認同，有違國際人權準則。

法新社報導，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）特別報告員對中國同化政策感到震驚，稱中國政府透過教育體系從文化、宗教和語言等方面同化藏人，對於這類住宿學校數量增加的傳聞也大感憂心。

3名專家發表聯合聲明說：「近年對藏族兒童實施的寄宿學校制度令我們非常擔心，這似乎是個強制執行的大規模計畫，旨在將藏族融入到主流的漢族文化當中，有違國際人權準則。」

3名特別報告員分別深耕少數民族問題以及教育、文化權利議題，他們表示，這些藏族寄宿學校教授的內容都圍繞著漢族文化，拒絕讓藏人接觸到與他們自身「傳統或與文化相關的知識」。

專家表示：「藏族兒童正在流失說母語的能力，也無法輕鬆地以藏語和父母及祖父母溝通，這助長了對他們的同化，也侵蝕他們的身分認同。」

專家也指出，他們接獲的訊息表明「絕大多數」藏族兒童正在寄宿學校接受教育，總人數接近100萬人。

特別報告員是聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任命的無給職、身分獨立的專家，並不能代表聯合國發言。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120207