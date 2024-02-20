更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國「國產豪車天花板」車企 傳停工停產半年

2024/2/20 16:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）陸媒報導，汽車行業激烈競爭下，曾被譽為中國「國產豪車天花板」的高合汽車在龍年首個工作日傳出停工停產半年，並取消年終獎金。高合則宣稱仍正常上班。

綜合中國證券報、澎湃新聞等陸媒報導，高合汽車前天（18日）傳出停工停產的消息，公司當天召開了內部大會，宣布停工半年，而本月18日之前的薪資照常發放，但下月15日前還留在公司的員工僅發基本工資，15日後則只有上海發放工資。

報導說，此前，高合已決定取消年終獎金和全員降薪，並延遲發放1月薪資。

高合相關人士昨天向北京財經網表示「傳聞不屬實」，今天仍正常上班；但中新經緯引述高合員工說，18日消息公布後，工廠已禁止進入；第一財經也從一家第三方勞務公司獲悉，該公司派遣至高合的百餘名外包員工18日突然被通知解除合約，但高合一方提出了賠償方案。

陸媒訪問了多家從零部件採購、研發測試到市場營銷各個環節與高合有關的供應商，目前被拖欠款項的供應商不在少數。

一名曾為高合提供研發測試服務的供應商老闆透露，高合資金鏈去年就已出現端倪，雙方合作初期高合結款很快，去年開始出現拖延，他感到可疑，迅速中斷了合作關係。

高合汽車2019年7月創立，專攻豪華電動車市場。2020年，高合推出售價人民幣80萬元（約合新台幣350萬元）的HiPhi X，當時被稱為中國豪車的價格天花板。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44