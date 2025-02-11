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日本指中國移除釣魚台浮標 中：任務完成技術調整

2025/2/11 17:45
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（中央社台北11日電）針對日本海上保安廳稍早表示，中國先前在釣魚台列嶼海域設置的浮標已經移除，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，有關浮標已「完成其在原站位的作業任務」，中方有關單位對這些浮標實施了「自主性、技術性調整」。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，有日本媒體提問，日本海上保安廳今天表示，經確認，中國移除了在釣魚台列嶼海域設置的浮標，此事是否屬實？如果屬實，中方此舉的原因及目的為何？

郭嘉昆宣稱，中方在有關海域布設水文氣象觀測浮標「符合中國國內法和國際法」。目前有關浮標已「完成其在原站位的作業任務」，根據科學觀測實際需要，中方有關單位對這些浮標實施了「自主性、技術性調整」。

綜合日本經濟新聞、讀賣新聞報導，日本海上保安廳今天在官網發布航行警告，指「台灣東北部海域一處浮標已消失」。日本政府有關人員對此表示，「台灣東北部」是指釣魚台列嶼周邊地區。

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日本方面認定，這座浮標是在2023年7月間，由中國官方旗下的大型工作船「向陽紅22號」，在釣魚台主島西北方約80公里的海域設置，並刻有「中國海上觀測浮標QF212」字樣。日方並認為，這座浮標可透過衛星，傳輸蒐集到的水文及其他資訊。

但讀賣新聞同時報導，2024年12月，日方在與那國島南方的日本專屬經濟區海域內，發現刻有「中國氣象局」字樣的浮標，日本政府要求中國立即拆除。日本政府有關人員表示，這座浮標至今仍在原處。（編輯：邱國強/周慧盈）1140211

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