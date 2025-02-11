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百度談DeepSeek：LLM推理成本每年降低90%以上

2025/2/11 17:31（2/11 17:59 更新）
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DeepSeek使用介面。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社台北11日電）DeepSeek橫空出世後，中國搜尋引擎龍頭百度創始人李彥宏今天指出，人工智慧在內的大多數創新都與降低成本有關，大型語言模型（LLM）推理成本如今每年降低90%以上。

據陸媒第一財經，中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大模型震撼業界後，李彥宏11日在杜拜舉行的世界政府峰會談及DeepSeek。

「回顧過去幾百年的歷史，創新的本質是成本下降與生產力提升」，李彥宏表示，不僅在AI領域或IT行業，大多數創新都與降低成本有關。如果成本降低一定比例，生產力也隨之提高同樣比例。

李彥宏說，在今天，創新速度比以往都快得多。根據摩爾定律

摩爾定律小百科

  • 英特爾創辦人高登．摩爾（Gordon Moore）提出
  • 定義：高登．摩爾發現，因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍，「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。
  • 摩爾定律還能維持多久？受限於技術等問題，摩爾定律的延續面臨考驗，「摩爾定律是否到盡頭」的議題也不斷被提出，但張忠謀2017年仍大膽預測，摩爾定律可能再有10年。
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（Moore's law），每18個月，性能就會翻倍而價格減半。如今，「大模型推理成本每年降低90%以上」。

據陸媒金融界，阿里巴巴、騰訊、百度、快手和字節跳動等中國網路巨頭紛紛加大對人工智慧的投資，並保持其在全球市場的競爭力。

報導說，憑藉Ernie大模型繼續在AI領域深耕細作，百度計畫在今年初發表新版本的Ernie，旨在提高其性能、準確性，並支持不同的用戶需求。截至2024年底，Ernie每天要處理15億個請求，每天處理超過1.7兆的文本令牌，比前一年增長了30倍。

據報導，李彥宏預測，在各行各業快速部署生成式AI的推動下，到2025年AI應用將出現「指數級」增長。該公司還推出了新的AI工具，包括文本到圖像生成器I-RAG和無代碼應用程式構建器，作為其AI技術商業化戰略的一部分。

據陸媒科技雲報導，大模型的落地推進，讓越來越多企業意識到，在具體場景上或許並不需要跑出通用大模型的計算量。

「大模型不是參數規模越大越好」，一名金融科技負責人在落地大模型專案後發現，在很多場景中，更輕量的大模型也能達到通用大模型的效果，而推理成本更低，使用更簡單。

隨之而來的趨勢是，羽量級大模型開始流行。

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在中國，百度就發表了3款羽量級模型，由大到小是ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny，由百度智慧雲千帆大模型平台對外提供模型調用服務，核心理念是説明客戶降本增效，在特定的場景下透過精調，使小尺寸的模型也能夠達到千億級別大模型的效率。

報導引述百度智慧雲千帆產品負責人說，在極致關注成本的狀態下，大家對大模型的期待就變成了「不用給我最大的參數規模和最貴的模型」，而是「在我的場景下效果最好的模型」，不再追求一個模型去解決所有問題。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140211

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